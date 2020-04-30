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Tedavi amaçlı yurt dışında bulunup ülkeye dönemeyenler için yol haritası

Sağlık Bakanlığı, daimi adresleri KKTC’de bulunan ve 1 Şubat tarihinden sonra tedavi amaçlı veya 1. Derece yakınlarının cenazelerine katılmak nedeniyle Türkiye’ye giden fakat pandemi nedeniyle geri dönemeyenler için izlenecek yol haritasını açıkladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:00
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Tedavi amaçlı yurt dışında bulunup ülkeye dönemeyenler için yol haritası

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, daimi adresleri KKTC’de bulunan ve 1 Şubat tarihinden sonra tedavi amaçlı veya 1. Derece yakınlarının cenazelerine katılmak nedeniyle Türkiye’ye giderek, Covid-19 Pandemisi sonucu sınır kapılarının kapatılması dolayısıyla ülkeye dönüş yapamayan KKTC vatandaşlarından, dönüş yapmak isteyenlerin aşağıda belirtilmekte olan evraklarla, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki KKTC Temsilcilikleri veya Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi. 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başvuruda talep edilecekler şöyle aktarıldı: 

- Dilekçe (verilen bilgilerin doğruluğuna ve karantina koşullarına uyacaklarına dair beyan)

- Kimlik Kartı Fotokopisi

- Sağlık Raporu veya Ölüm Belgesi

- KKTC İkamet Adresi

- Telefon Numarası

Yazılı açıklamada, hem Sağlık Bakanlığı'nın, hem de Türkiye'deki KKTC temsilciliklerinin irtibat numaralarına da yer verildi. 

TÜRKİYE’DEKİ KKTC TEMSİLCİLİKLERİ İLETİŞİM

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Adres: Rabat Sokak No:20 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara, Türkiye

Tel: 00-90-312-4462920 / 4460185 Faks: 00-90-312-4465238

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Tel: 00-90-212-2273490 Faks: 00-90-212-2273493

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  • Başkonsolos Zalihe Mendeli 

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Tel: 00-90-324-237 2482 / 83 Faks: 0324 2372520

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  • Başkonsolos Servet Başaran 

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  • Başkonsolos Mustafa K. Beyazbayram 

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Tel: +90 242 316 30 36 / 90 242 336 30 36

Faks:+90 242 316 30 37

E-mail: antalya@mfa.gov.ct.tr web: antalya.mfa.gov.ct.tr

  • Başkonsolos Zalihe Erden 

Adres: Remzi ve Sevim Canım Apt., Yeşiltepe Mah. Yavuz Selim Bulvarı 393/4 Ortahisar, Trabzon, Türkiye

Tel: 00-90-462-202 6262 Tel: 00-90-462-202 6363 Faks: 00-90-462-202 6464

E-mail: trabzon@mfa.gov.ct.tr web: trabzon.mfa.gov.ct.t

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM

Tel: 0392 227 2005/0533 860 1188

Fax: 0392 228 3893

Mail: arşiv.saglik@gov.ct.tr

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