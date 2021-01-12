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Tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanacak

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili 26 Eylül 2019 yılında  imzalanan protokol bugün Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreniyle yenilendi.

12 Ocak 2021 Salı 19:32
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Tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanacak

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili 26 Eylül 2019 yılında  imzalanan protokol bugün Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreniyle yenilendi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, protokole Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi  Mehmet Çakıcı imza koydu.

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokolle alkol ve madde bağımlıları tedavi için Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ne sevk edilebiliyor.

Pembe Köşk’e sevk edilen hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanırken, hastanede özellikle alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanıyor.

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