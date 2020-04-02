“Tedirgin olmayın ama tedbiri de bırakmayın”

BRT’de yayınlanan Haber Masası’na konuk olan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lapta’da pozitif vakaların artması nedeniyle bölge halkının tedirgin olmaması ancak tedbiri elden bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Lapta bölgesinde vakaların çıkmaya başlamasıyla birlikte bölgedeki belediye başkanları ile sürekli olarak istişare ettiklerini kaydeden Pilli, “Vakaları tek tek belediye başkanlarına bildiriyorum. Onlar da gerekli dönüşleri yapıyor” dedi.

Temas edilen kişilerin çok iyi takip edildiğini söyleyen Pilli: “Onlara tek tek yapacağız. Sağlık Bakanlığı olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Lapta’daki vakanın kimlerle temas ettiğini biliyoruz. Bugün saat 17.00’de gerekli açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Girne Postası – Burcu Ece Yılmaz