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“Tedirgin olmayın ama tedbiri de bırakmayın”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lapta’da çıkan pozitif vakalar nedeniyle bölge halkının panik olmaması gerektiğini belirterek, Lapta’da dün pozitif çıkan vakanın temas ettiği kişilerin tespit edildiğini kaydetti.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:14
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“Tedirgin olmayın ama tedbiri de bırakmayın”

BRT’de yayınlanan Haber Masası’na konuk olan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lapta’da pozitif vakaların artması nedeniyle bölge halkının tedirgin olmaması ancak tedbiri elden bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Lapta bölgesinde vakaların çıkmaya başlamasıyla birlikte bölgedeki belediye başkanları ile sürekli olarak istişare ettiklerini kaydeden Pilli, “Vakaları tek tek belediye başkanlarına bildiriyorum. Onlar da gerekli dönüşleri yapıyor” dedi.

Temas edilen kişilerin çok iyi takip edildiğini söyleyen Pilli: “Onlara tek tek yapacağız. Sağlık Bakanlığı olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Lapta’daki vakanın kimlerle temas ettiğini biliyoruz. Bugün saat 17.00’de gerekli açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Girne Postası – Burcu Ece Yılmaz

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirtüsCoronavirüsLaptaKarantina
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Sert 2020-04-02 10:53:23

Neyi bilirsiniz be allahasiniz sacma sacma gonusmayin ysu artik temas etdigi kisilerimis bilirler e o temas ettigi kisiler daha kac yuz gisiye bulasdi acaba komiksiniz vallahi

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