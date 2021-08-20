11 Ağustos 2021 tarihinde yapılan akaryakıt ihalesinde en düşük teklifi veren Sideral LTD’in belgelerini inceleyen teknik ekibin bulguları kafaları karıştırdı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan bir KIB-TEK yetkilisi şunları söyledi:

“Yapılan ihalede sona kalan 2 firmadan en düşük teklif Sideral LTD'den gelmiştir.

Sideral LTD’in evraklarını incelediğimizde rafineri opsiyon belgesi olarak BP'den alınan bir belge sunulmuştur. Bu belgenin opsiyon belgesi olarak kabul edilip edilemeyeceğini araştırıyoruz. Bunun için savcılıktan görüş istiyoruz.

Belgeyi incelediğimizde;

1)Bu belgeye imza atan kişinin BP’deki resmi görevi nedir? Bu imza BP’yi bağlar mı?

2)Bu belge Sideral LTD ye değil Select LTD’ye verilmiş. Bu uygun mudur?

3)BP tarafından verildiği iddia edilen opsiyon belgesini incelediğimizde

a) Rafinerinin adı yok

b) Bu tonajda ve özellikte fuil oili üretip rezerv ettiğine dair herhangi bir ibare yok.

c) BP nin herhangi bir mükellefiyet veya sorumluluk üstlendiğine dair herhangi bir ibare yok.

d) Bilakis bu belgenin ifşa edilemeyeceğine ve resmi belge olarak kullanılamayacağına dair ibareler var.

Özetle bu belge BP’nin Select Enerji ile ticari işbirliği yaptığını gösteren bir belgedir.

Bu belgenin aynısı 2019 yılındaki ihalede de MİK'e opsiyon belgesi olarak sunulmuş, mecliste oluşturulan araştırma komitesi bu belgeyi incelemiş bunun bir opsiyon belgesi olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiş ve bu belgeyi opsiyon belgesi olarak kabul eden o zamanki MİK ve KIB-TEK Teknik Heyeti'nin suç işlediğini belirlemiştir.

Şimdi hal böyleyken bu belgeyi opsiyon belgesi olarak kabul edip edemeyeceğimiz ciddi bir problem olmuştur. Dolayısı ile bu belgeyi savcılığa sorma zarureti doğmuştur.

Savcılık ve Sayıştay bu belgenin opsiyon belgesi olarak kabul edilebileceğini söylerse KIB-TEK Yönetim Kurulu olarak blokemizi artırarak ihalenin Sideral LTD'e verilmesini onaylayacağız. Aksi taktirde ihale şartnamesinde değişiklik yaparak yeniden ihaleye çıkacağız."