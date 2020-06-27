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Televizyon çaldı yakayı ele verdi

Lefkoşa’da meydana gelen Bina açma ve hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Valid Almoktada tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 11:00
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Televizyon çaldı yakayı ele verdi

Lefkoşa’da meydana gelen Bina açma ve hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Valid Almoktada tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç Olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç Nisan 2020 Ayı içerisinde Lefkoşa da Şht. Ali Özel Sok Göçmenköy'de bulunan ve işletmeciliğini Abed Alfattah Nedal A.A. Maraqa'nın yaptığı Jafra Restoranta kuzeye bakan alüminyum kapıyı hasar yapmaksızın açıp giren zanlı 1 adet 55 İnç Siyah renk Vestel marka 4000 TL değerinde ki Led televizyonu sirkat ettikten sonra ayni yerden çıkış yaptığını söyledi.

Ergüleç olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve söz konusu televizyonun 20 Haziran 2020 tarihinde Yeni Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir dükkânda bulunmuş ve yapılan soruşturmada zanlının bu televizyonu getirip 3200 TL'ye sattığı tespit edilmiştir. Akabinde söz konusu televizyonun emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç meselenin soruşturmasının devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu ve benzer sirkat meselesi de bulunduğunu belirterek tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkMahkemePolis
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