Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası

Telsim Ekoloji Ormanı’ndaki Kuş Yuvalarında İlk Yavrular Çıktı

Telsim Ekoloji Ormanı’na yerleştirilen ahşap kuş yuvasına bir büyük baştankara (parus major) çifti yuva yaparak üç tane yavru çıkardı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 14:44
63 Okunma
Telsim Ekoloji Ormanı’ndaki Kuş Yuvalarında İlk Yavrular Çıktı

Verilen bilgiye göre, yuvaya yerleştirilen kamera ile yavru kuşların gelişimi yakından takip ediliyor. Böcekcil bir kuş olan büyük baştankara, KKTC’de çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceği tırtılları ile de beslendiği için, sağlıklı orman ekosistemi için çok faydalı bir kuş türü olarak kabul ediliyor.

EMİRZADE: “BÜYÜK BAŞTANKARALAR SAYESİNDE, DAHA KISA SÜREDE, ÇOK DAHA SAĞLIKLI BİR ORMAN HABİTATI OLUŞABİLECEK”

Büyük baştankara kuşu ile ilgili bilgi veren Biyolog Tuğberk Emirzade, gözleri henüz açılmamış üç yavrunun hem dişi hem de erkek kuş tarafından beslendiğini söyledi.

Emirzade, “Bu yoğun yavru yetiştirme döneminde anne ve baba Büyük Baştankara, yuvayı bir gün içinde toplam 400 ile 800 kez ziyaret ederek besin getirirler.” dedi. Bir araştırmada, üç çift baştankaranın bir hektarlık elma bahçesindeki tırtılların yüzde 23’ünü topladıkları gözlemlendiğini kaydeden Emirzade, “Yuvalarını normalde yaşlı ağaçlarda oluşan kovuklarına yaparlar. Yaşlı ağaçlar kesildiğinde ya da bir orman yangınında yok olduklarında yuvalayacak ortam bulamazlar. Böyle bir alanda baştankara gibi böcekçil kuşların olmaması, tekrar orman oluşturmak için dikilen veya kendiliğinden çıkan yeni fidanların savunmasız kalmasına sebep olur.” diye konuştu.

Emirzade, Telsim Ekoloji Ormanı’nda gerçekleştirilen habitat restorasyonu çalışmasında orman biyoçeşitliliğinin sadece ağaç/fidan olarak değil içinde barındırdığı tüm canlılarla beraber düşünüldüğü vurguladı.

Emirzade, “Bu kuşların yuvalanabilmesi için uygun boyutlarda ahşaptan yapılmış bir yuva yerleştirilmişti. Bu şekilde ilk yıldan itibaren alanda yuvalayan büyük baştankaralar sayesinde, daha kısa sürede, çok daha sağlıklı bir orman habitatı oluşabilecektir.” İfadelerini kullandı.

Yuvanın canlı görüntülerinin ve yavruların gelişiminin www.fb.com/cypruswildlife/live adresinden  takip edebileceği de duyuruldu.

Son Güncelleme: 17.04.2021 15:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SAVAŞAN: “DENDİAS’IN TUTUMU, ZEMİN ARAYIŞINI BAŞLAMADAN BİTİRDİ”
SAVAŞAN: “DENDİAS’IN TUTUMU, ZEMİN ARAYIŞINI BAŞLAMADAN BİTİRDİ”
Ahmet Erhan Gür vefat etti
Ahmet Erhan Gür vefat etti
SON DAKİKA! AKIN MANGA: TOPLANTIYA KATILMADIK
SON DAKİKA! AKIN MANGA: TOPLANTIYA KATILMADIK
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim