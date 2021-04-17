Telsim Ekoloji Ormanı’ndaki Kuş Yuvalarında İlk Yavrular Çıktı

Verilen bilgiye göre, yuvaya yerleştirilen kamera ile yavru kuşların gelişimi yakından takip ediliyor. Böcekcil bir kuş olan büyük baştankara, KKTC’de çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceği tırtılları ile de beslendiği için, sağlıklı orman ekosistemi için çok faydalı bir kuş türü olarak kabul ediliyor.

EMİRZADE: “BÜYÜK BAŞTANKARALAR SAYESİNDE, DAHA KISA SÜREDE, ÇOK DAHA SAĞLIKLI BİR ORMAN HABİTATI OLUŞABİLECEK”

Büyük baştankara kuşu ile ilgili bilgi veren Biyolog Tuğberk Emirzade, gözleri henüz açılmamış üç yavrunun hem dişi hem de erkek kuş tarafından beslendiğini söyledi.

Emirzade, “Bu yoğun yavru yetiştirme döneminde anne ve baba Büyük Baştankara, yuvayı bir gün içinde toplam 400 ile 800 kez ziyaret ederek besin getirirler.” dedi. Bir araştırmada, üç çift baştankaranın bir hektarlık elma bahçesindeki tırtılların yüzde 23’ünü topladıkları gözlemlendiğini kaydeden Emirzade, “Yuvalarını normalde yaşlı ağaçlarda oluşan kovuklarına yaparlar. Yaşlı ağaçlar kesildiğinde ya da bir orman yangınında yok olduklarında yuvalayacak ortam bulamazlar. Böyle bir alanda baştankara gibi böcekçil kuşların olmaması, tekrar orman oluşturmak için dikilen veya kendiliğinden çıkan yeni fidanların savunmasız kalmasına sebep olur.” diye konuştu.

Emirzade, Telsim Ekoloji Ormanı’nda gerçekleştirilen habitat restorasyonu çalışmasında orman biyoçeşitliliğinin sadece ağaç/fidan olarak değil içinde barındırdığı tüm canlılarla beraber düşünüldüğü vurguladı.

Emirzade, “Bu kuşların yuvalanabilmesi için uygun boyutlarda ahşaptan yapılmış bir yuva yerleştirilmişti. Bu şekilde ilk yıldan itibaren alanda yuvalayan büyük baştankaralar sayesinde, daha kısa sürede, çok daha sağlıklı bir orman habitatı oluşabilecektir.” İfadelerini kullandı.



Yuvanın canlı görüntülerinin ve yavruların gelişiminin www.fb.com/cypruswildlife/live adresinden takip edebileceği de duyuruldu.