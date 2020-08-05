"Temel hedef belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugün 11.15 sularında Gazimağusa Belediye Binasında, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’ndaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ve yeni görüşleri belediye başkanlarıyla değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Baybars, toplantının başında basına yaptığı açıklamada, bu ziyaret ve toplantı kapsamında Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında gelinen son durumun, yapılan yeni önerilerin değerlendirilmesi ve belediyelerin bu süreçteki katkıları konusunda bir görüşme yapacaklarını belirterek, bu toplantının faydalı olacağına inandığını ifade etti. Baybars, “temel amaçları olan her üç bölgede de planlı gelişmeyle, sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlayarak, bölge insanının yaşam kalitesinin arttığı, çevreyle bütünleşik, doğası, denizi, altyapısı, ulaşım ağlarıyla, turizimi, kültürü, tarihi miraslarıyla gelecek nesillere çağdaş ve uygun bir yerleşim tasarlama hedefinden vazgeçmediklerini ve bu yönde çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi.



BAYBARS, “TEMEL HEDEF BELİRSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASIDIR”

Bakan Baybars, 30 Ağustos 2019 tarihinde ikinci birleşik kurul toplantısıyla ortaya çıkan planda, Mütehhitler Birliği’nin de dahil olduğu hem devlet hem de sivil toplum örgütlerinden oluşan 150’den fazla farklı kurum kuruluşun bu konusunda görüş verdiğini belirterek, bu görüşler ışığında yerel yönetimler ve Şehir Planlama Dairesi’nin oluşturmuş olduğu teknik uzman heyetin asgari müstereklerde buluştuğu bir çalışma yapıldığına dikkat çekti.

Baybars, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ne hedeflendiği konusunda net konuştu; “elbette buradaki nihai hedef, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinin planlı gelişmesi, planlı gelişirken de hem bölgedeki insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, hem de ekonomik gelişmeyi sağlayarak, kişilerin bu bölgelerde yaşarlarken, bölgede ticaret ve yatırım yaparken bölgenin öngörülebilir olması , belirsizliğin ortadan kaldırılması temel hedef olarak öngörüldü” dedi.



BAYBARS, “EMİRNAMELERLE DEĞİL, İMAR PLANLARIYLA ÜLKEYİ YÖNETME HEDEFİNDEN SAPMADAN BİR AN EVVEL BU KONUYU NİHAYETE ERDİRMEK İSTİYORUZ” DEDİ.

Baybars, plan çalışmalarında bir yandan ekonomik hedefler ve sürdürülebilirlik ortaya konarken diğer yandan da tarihi ve kültürel mirasımızın korunması, altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi, ulaşım, çevre, rekreasyon, atık su, arıtma gibi mevzularında bir planlamayla çözülmesinin amaçlandığını ve bu hedefle de nihayetinde herkesin asgari müştereklerde memnun olabileceği bir plan tasarısının ortya çıktığını belirtti.

İçişleri Bakanı Baybars, geride kalan altı ay zarfında yapılan çağrılar ışığında tekrardan görüşlerin alınması noktasında elbette ki Müteahhitler Birliği’nin ve koalisyon ortağı UBP’nin ilgili komitesinin de sunmuş olduğu görüşlerin değerlendirileceğini ifade etti.

Baybars, KTMMOB ile yaptıkları görüşme sonrasında amacın mevcut imar planının hayata geçmesi ama bu konuda yeni görüşler ortaya konulacaksa veya plan geçmeyecekse de bu konuda KTMMOB’un da görüş ortaya koyacakları yönünde ifadelerinin olduğunu söyledi. Baybars, bu süreci çok fazla uzatmadan, belirsizliğe uğratmadan emirnamelerle değil, imar planlarıyla ülkeyi yönetme hedefinden sapmadan bir an evvel bu konuyu nihayete erdirmek istediklerinin altını çizdi.

Müteahhitler Birliği’nin yapmış olduğu eylem nedeniyle son olarak bir görüşme de yaptıklarını ifade eden Baybars şöyle konuştu: “aslında burada Müteahhitler Birliği’nin görüşlerini aktarmaktan daha çok UBP’nin vereceği görüşler doğrultusunda önümüzdeki tablonun net bir şekilde görülmesi ve belirsizliğin ortadan kaldırılması talep edildi”dedi.

Baybars, dün mecliste kendilerine koalisyon ortaklarının görüşlerini içeren Sayın Ersan Saner tarafından verilen taslağı, Müteahhitler Birliği’nin imar planının hayata geçmesi ve müktesep haklar konusunda yapmış olduğu talepleri de bu toplantıyla yalnızca İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi olarak değil, belediyelerimizle, teknik ekiplerle değerlendireceklerini ve planı nihayetlendireceklerini belirtti. Baybars,”Dün aldığımız görüşleri bugün belediyelerimizle paylaşacağız ki daha önce onlarla yaptığımız gibi birlikte çalışarak sonuca ulaşabilelim” dedi.