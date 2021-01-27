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Temizlik yapayım derken dere yatağını yaktı

Tatlısu'da, A.U.(E-65), dere yatağı içerisinde bulunan dalları yetkili makamdan izinsiz olarak gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik maksadıyla yakması sonucu, ateşin kontrolden çıkması neticesinde dere yatağı içerisindeki otlar ile 1adet Selvi ağacı kısmen, 1 adet zeytin ağacı ise tamamen yanarak zarar gördü.

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:53
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Temizlik yapayım derken dere yatağını yaktı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26.01.2021 tarihinde saat 10:00 sıralarında Tatlısu'da, A.U.(E-65), dere yatağı içerisinde bulunan dalları yetkili makamdan izinsiz olarak gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik maksadıyla yakması sonucu, ateşin kontrolden çıkması neticesinde dere yatağı içerisindeki otlar ile 1adet selvi ağacı kısmen, 1 adet zeytin ağacı ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın Tatlısu Belediyesine ait tanker ile söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkına yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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