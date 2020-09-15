TESPİT TAMAM PEKİ HESAP SORMAK?

Ada Basını sitesinde yer alan Basın- Sen Başkanı Ali Kişmir'in köşe yazısı...

İŞTE KİŞMİR'İN YAZISI ŞU ŞEKİLDE:

5 bin dolar aylık kazanan bir insan, milyon dolarlık bir hisse alıyorsa sizce bu durum biraz garip değil mi?

Gıynık Gazetesi’nin son bir haftadır takip ediyorum…

Diğer taraftan ise ülkeyi yönetenleri!..

Hani bir kişi de kalkıp bu gazetenin yazdıklarını ihbar kabul eder mi diye!..

Veya “Bu gazete yalan yazıyor” diye bir kişinin çıkıp konuşmasını bekledim…

Tık yok!..

Önümüzde bir isim listesi…

Liman Gazino’nun hisselerini almışlar…

Aralarından bir tanesi gözüme çarpıyor!..

Adam Merit Otel çalışanı…

Aylık kazancı 5 bin dolar civarında…

Satın aldığı hisselerin ise değeri milyonlarca dolar!..

Hani hükümet, “Para yok” diyor ya, alın size işte para!..

Bir devletin, bir hükümetin böyle bir alış verişi sorgulaması gerekmez mi?

“Bu paranın kaynağı nedir” diye sorgulaması lazım değil mi?

Bir tarafta Kıbrıslı iş insanları “Batıyoruz” diye çığlık atarken, diğer tarafta bahse konu bu kişiler milyonlarca dolar verip hisse satın alıyor!..

Üstelik hisse satın alanlar, aylık 5 bin dolara başka bir kumarhanede çalışanlar!..

Akıl alır gibi değil!..

Ortada resmi satış belgesi ve Resmi Gazete bilgisi var!..

Ama kılını kıpırdatan yok!..

Millet sefilleri oynarken birileri milletin sırtından zenginlerine zenginlik katıyorlar…

Bakınız, benim hiçbir iş insanı veya otel ile bir dedim yoktur…

Aksine, toplumum için faydalı olan her kimse çıkar ve alkış tutarım…

Bu pandemi süreci boyunca Merit Otel’in yaptıklarını sadece defalarca ben yazdım!..

Neden?

Yanlış yaptığına inandım!..

Hatta bu konuyu kiminle konuştumsa herkes bana, “Çok haklısın, biz de şikayetçiyiz” dedi…

Son olarak Sendikal Platform’un, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile gerçekleştirdiği toplantıda Amcaoğlu’nun “Biz çok başarılı işler yaptık, karantina sistemini uyguladık” sözü üzerine, “Siz Besim Bey’in oğlunu bile karantina oteline aldırtamadınız” yaptığım çıkışa, Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Bu konuda konuşmak istemiyorum, çok canım sıkkın, bu süreçte bize en çok Merit zarar vermiştir” dedi…

Amcaoğlu’nun tespiti doğru…

Tıpkı diğerlerinin ki gibi!..

Fakat hesap soran yok!..

Tıpkı geçmiştekiler gibi!..

Hele bu son olaydan ve iddialardan sonra en azından bu konu özelinde bir araştırma yapılmasını bekliyordum ancak yine hükümetin umuru olmadı!..

Siyasilerimiz konuşmayı çok iyi biliyorlar ama iş icraata gelince basiretsiz kalıyorlar…

Bu da çoğunlukla duygusallıktan kaynaklanıyor!..