THY, 14 iç hat uçuşunu durdurdu

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyük şehre araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyük şehirden hava yolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyük şehre yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir.” dedi.

“KISA BİR ARA VERİYORUZ”

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli misafirlerimiz, siz bizim için önemlisiniz. Bu nedenle iç hatlarda 14 büyük şehre kontrollü şekilde icra ettiğimiz seferlerimize kısa bir ara veriyoruz.” dedi.