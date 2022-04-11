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TIP-İŞ, “Polikliniklerde Hasta Bakmama” Eylemi Başlattı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) bugünden itibaren “polikliniklerde hasta bakmama” eylemi başlattı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 10:00
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TIP-İŞ, “Polikliniklerde Hasta Bakmama” Eylemi Başlattı

Acil servisler, Acil Durum Hastanesi, yataklı servisler, hemodiyaliz ve onkoloji servisindeki sağlık hizmetleri aksamayacak. Acil tetkik, teşhis, tedavi ve sevk kurulları dışındaki sağlık kurulları ise yapılmayacak.

Sendika, eylem gerekçesini, “diyalogla sorunların birlikte belirlenip çözülmemesi, hekimlere açılan soruşturmaların geri çekilmemesi” olarak göstermişti.

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu bu sabah TAK’a yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin eylem gerekçeleriyle ilgili adım attığını belirterek, sendika yönetim kurulunun değerlendirme yapacağını kaydetti.

Taşçıoğlu, daha önce Sağlık Bakanı Pilli’ye hitaben yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamıza vaat ettiğiniz diyalog yoluyla sorunların çözülmesi ve protokole sorunların belirlenip birlikte çözümü konusunda gereğini yapmadınız…” ifadelerine yer vermişti.

Taşçıoğlu açıklamasında ayrıca şunları kaydetmişti:

“Sendikamızın devam eden yasal eylemi (vatandaşlık kurulu yapmama) nedeni ile sendikamız üyesi çok sayıda hekime gayri yasal bir şekilde soruşturma açıldığı ve sözleşmelerinin fesih işleminin başlatıldığına dair tehdit ve mobbing içeren bir yazı gönderdiniz. Sizi bu yasadışı işlemi geri çekmeniz konusunda uyardığımız halde gereğini yapmadınız.”

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, halkın sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaması için sağduyu çağrısı yaparak, Tıp-İş’le diyaloğa hazır olduğunu açıklamıştı. Pilli açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:  

“Özellikle hastalarımızın sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için daha önce bazı doktorlarımıza açmış olduğum soruşturmaları geri çektiğimi ve pazartesi günü polikliniklerde hasta bakmama yönünde eylem kararı alan Tıp-İş ile diyalog yoluna gitmeye hazır olduğumu kamuoyu ile paylaşmak isterim.”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de cumartesi yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de halen pandemi koşullarının devam ettiğine dikkat çekerek ekonomik bir krizden geçilen bu günlerde halkın sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaması için sağduyu çağrısı yapmış; Tıp-İş’le diyaloğa hazır olduğunu kaydetmişti.

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