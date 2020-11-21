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Tır gemi halatına çarptı, sürücüsü sıkıştı

Girne Turizm Limanı’nda Ahmet Reis tır içinde sıkıştı. Reis sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 09:53
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Tır gemi halatına çarptı, sürücüsü sıkıştı

Girne Turizm Limanı’nda Beşparmak isimli yük gemisinin kötü hava koşullarından dolayı mendirek tarafına yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yere paralel ve meyilli şekilde bağlanan halatına, Lefkoşa'da sakin Ahmet REİS (E-61), kullanımında bulundurduğu TPN 837 plakalı tır ile çarptı.

Ahmet Reis tır içinde sıkıştı. Reis sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın konu ile ilgili açıklaması:

20.11.2020 tarihinde saat 18:30 sıralarında, Girne Turizm Limanında, Beşparmak isimli yük gemisinin kötü hava koşullarından dolayı mendirek tarafına bağlanan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yere paralel ve meyilli şekilde bağlanan halatına, Lefkoşa'da sakin Ahmet REİS (E-61), kullanımında bulundurduğu TPN 837 plakalı tır ile çarpması sonucu bahse konu şahıs tır içinde sıkışmıştır. Konu şahıs olay yerine gelen Girne Polis Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ahmet Reis'in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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