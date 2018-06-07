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TIR'lar temiz çıktı

Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri Mağusa Limanı’ndaki denetimlerini artırdı.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:14
TIR'lar temiz çıktı

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri Mağusa Limanı’ndaki denetimlerini artırdı. Kaçakçılığa geçit vermeyen CÖŞ ekipleri dün sabah itibarıyla limanda rutin kontrollerine devam etti. Rutin kontroller çerçevesinde dün Mersin’den Mağusa Limanı’na “Deep Karpaz”, “Zafer”, “Toros” ve “Via Famagusta” isimli gemilerle gelen yaklaşık 150 TIR araç didik didik aranırken konu TIR araçlarda kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadı. 

4 gün önce 4 mülteci bulunmuştu

Geçtiğimiz pazar günü yine Mağusa Limanı’nda rutin kontrollerini yapan CÖŞ ekipleri “Toros” isimli gemiden çıkarak kaçmaya çalışan 4 mülteciyi tespit etmişti. 4 mülteci ile mültecileri Mağusa Limanı’na getirdiği tespit edilen TIR şoförü aynı gece gemi ile Türkiye’ye geri gönderilmişti.

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umit tekin 2018-06-07 10:25:01

Cok tuhaf. Cunku genellikle tirlarin gizli bolmelerinde kacak mallarin ( sigara,hap,uyusturucu ) olmamasi ilginc . Genellikle gun asiri bu is yapilmaktadir. Ya da biryerlerden bilgi almislardir.

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