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TKP Heyeti Lefkoşa Açık Pazarı Gezdi…

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “TKP olarak halkın yararına olacak hiç bir konudan kaçmadan önlemler almaya kararlı olduklarını” belirterek, “Faiz Yasası'nın çıkartılarak fahiş faiz uygulamasına son verileceğini” söyledi.

24 Ekim 2021 Pazar 15:45
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TKP Heyeti Lefkoşa Açık Pazarı Gezdi…
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TKP Genel Başkanı Çakıcı, Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi ve Dışişleri Sekreteri Sami Dayıoğlu’nun yanı sıra diğer bazı partililerle birlikte, Lefkoşa Açık Pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çakıcı, vatandaşların sebze ve meyve fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını belirterek, hükümetin bu konuda önlemler almasının “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.

Partisinin 2018 Seçim Manifestosu'nda yer verdiği ve pandemi döneminde insanların belini daha çok büken yüksek faizler konusunda değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, Faiz Yasası'nın gerekliliğine de işaret etti. Çakıcı, şu anda ki bankacılık sisteminin “bankaları tefeci” konumuna getirdiğini ileri sürerek, esnaf ve halkın bu konuda “ciddi mağduriyetler” yaşadığını söyledi. “Faiz Yasası'nın yıllardır ihmal edilen bir konu olduğunu” belirten Çakıcı, şöyle konuştu:

"TKP olarak halkın yararına olacak hiçbir konudan kaçmadan önlemler almaya kararlıyız. Bunlardan en önde olanlardan biri de Faiz Yasası'dır. Faiz Yasası çıkarılarak birleşik faiz çıkarılacak ve fahiş faiz uygulamasına son verilecektir. Ayrıca KKTC’de toplanan mevduatların da KKTC’deki yatırımcılara, iş insanlarına, esnafa, pazarcıya daha düşük faizlerle kredi sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır. Toplanan mevduatlar yurt dışına hemen hemen tümü gönderiliyor. Türkiye’de olduğu gibi toplanan mevduatların yüzde 80’i KKTC’de kullanılmalıdır. Maalesef hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Bu başıbozuklukla bir yere varamayacağız. Ayağa kalkmalı ve mücadele etmeliyiz. Yurdumuzu bu halde bırakamayız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Kurtuluş PartisiYeni GüçlerTkpMehmet Çakıcı
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