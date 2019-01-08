TKP-YG Heyeti Çanakkale Ortaokulu'nu ziyaret etti

TKP-YG Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Çakıcı'ya ziyaretinde Genel Sekreter Mehmet Davulcu ve Gazi Mağusa İlçe Örgütü yöneticileri eşlik etti.



Okul Müdürü Emin Özkalp ve Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Doğan, inşası yarım kalan spor salonu konusunda TKP-YG heyetine bilgi verdi.



Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği başkanından bilgi alan TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın bir kamu okuluna sağlanan katkıyı reddedip geri çevirmesinin nedenini anlayamadığını ve anlamsız bulduğunu söyledi.



Bakanlık yetkililerinin bulundukları mevkileri halka hizmet etmek yerine kendi egolarını tatmin etmek için kullandığı izlenimi edindiğini ifade eden Mehmet Çakıcı, bu durumda “engellenen 175 Bin TL'lik katkı” sonrasında spor salonu inşasının tamamlanması için gerekli parasal kaynağı sağlama görevinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na düştüğünü söyledi."Sakın kaynak yoktur gibi bir mazeretin arkasına saklanmasınlar. Kaynak yeni bütçede vardır" diyen Çakıcı, bakanlığa ayrılan "örtülü ödenek" ve izaz ikram kalemlerinin bu amaçla kullanılması çağrısı yaptı.Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanı'nın şahsında tüm okul yönetimi, Okul Aile Birliği yönetici ve üyelerine spor salonu girişimleri nedeniyle teşekkür eden TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bakanlığı, anlamsız inadı bırakıp kamusal eğitime zarar vermek yerine, sahiplenip ileriye taşımaya davet etti.