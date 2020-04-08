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TMK Öğretmenleri Kolonya Üretiyor

Üretilen kolonyalar başta sağlık personeli olmak üzere diğer zorunlu görev yapılan yerlere dağıtılacak.

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:22
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TMK Öğretmenleri Kolonya Üretiyor

Türk Maarif Koleji öğretmenleri, korona ile mücadelede hastane çalışanları ve elzem görev yürütenler için kolonya üretiyor.

TMK Kimya Laboratuvarı’nda üretim kolonyalar öğretmenlerin sağlık personelleriyle dayanışmasını gösteriyor.

Bu zor günlerde öğretmenler de evlerinde kalmayarak gerek kolonya gerekse göz siperi üretmine katkı yaparak çok güzel bir dayanışma örneği gösteriyor.

Üretilen kolonyalar başta sağlık personeli olmak üzere diğer zorunlu görev yapılan yerlere dağıtılacak.

Para ile satılmayacak olan kolonyanın üzerinde öğretmenlerden de bir mesaj var: Evde gal Golonya 80 derece kullan.

Anahtar Kelimeler:
Türk Maarif KolejiKolonyaTmkKoronavirüs
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