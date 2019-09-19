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Tohum bombaları yeryüzüyle buluşuyor…

19 Eylül 2019 Perşembe 19:15
Tohum bombaları yeryüzüyle buluşuyor…

Geçitkale Belediyesi, nisan ayından bu yana sürdürdüğü “Yerel Üretim Ata Tohumlarının Ekimi” projesini hava araçlarını kullanarak toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.

Geçitkale Belediyesinden verilen bilgiye göre, nisan ayından bu yana yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla “ata tohumları” kullanarak organik sebze, meyve ekimi etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada, Yerel Üretim Bahçesinde, atalık tohumları gelecek kuşaklara aktarabilmek ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek için yaklaşık 120 tür sebze tohumuyla üretim çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Belediye açıklamasında ayrıca, üretimde ekolojik-doğal tarım yöntemlerinin kullanıldığı ve doğayı zehirleyen sağlığı olumsuz etkileyen kimyasallara yer verilmediği kaydedildi.

Açıklamada ekim ayının ortalarında Hava Sporları Federasyonu desteği ile Yavrukuş Tesisindeki hava araçlarını kullanarak Geçitkale Kadınlar Meclisi, Geçitkale Çocuk Belediyesi, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi ve Geçitkale İlkokulu öğrencileriyle birlikte “Tohum Bombalarının” Mesarya’ya bakan dağ ve tepelerin eteğine atılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, “Daha yeşil ve sağlıklı bir gelecek için başlatmış olduğumuz proje sayesinde çocuklar doğal bitkisel ilaç yapımından organik yaşamayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, üretmeyi öğrenecekler ve daha yeşil bir geleceğe sahip olacaklar. Bununla birlikte gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak için bu proje seçilmiş ve gerçekleştirmek için çalışıyoruz.” denildi.

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