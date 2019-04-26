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“Tohum Takas Şenliği” yarın Lefkoşa’da

26 Nisan 2019 Cuma 10:14
“Tohum Takas Şenliği” yarın Lefkoşa’da
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Mehmetçik, Lefke, Yeniboğaziçi ve Geçitkale Cittaslow belediyeleri ile Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’nin birlikte düzenlediği “Tohum Takas Şenliği”, yarın Lefkoşa’da Belediye Pazarı’nda Bandabuliya Sahnesi’nde yapılıyor.

Saat 14.00’te başlayacak etkinlikte Grup Baria’nın müzik dinletisinin ardından Arca Atay’ın katılımıyla bir de sohbet düzenlenecek. Sohbet sonrası tohum takası gerçekleşecek.

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EKO-DER Başkanı da olan Arca Atay, geçmiş de adaya gelerek tohum üzerine çeşitli etkinlere katılmıştı. Bu yılki etkinlikte de Arca Atay özellikle yerel tohumların önemi, GDO’lu tohumların zararları, hibrit tohumlarda yaşananlar sorunlar ve Türkiye’deki tohum takas etkinlikleri deneyimlerini aktaracağı bir sunum yapacak.

Etkinlik başında tohum envanter süreci için de tohum kayıtları yapılacak, etkinlik boyunca kayıt ve ayrıştırma işlemi sürecek, Arca Atay’ın sunumundan sonra ise katılımcılara tohum takası yapma olanağı sunulacak.

Elinde tohum olmayanlara ise “ödünç” tohum alıp ileride yapılacak Tohum Takas etkinliklerde çoğaltarak takas etmesi imkanı da sunulacak. Etkinlik sonrasında Cittaslow ünvanı taşıyan belediyelerin başkanları eylülde gerçekleşecek 2. Tohum Takas etkinliğinin detayları ile ilgili bilgi verecek.

Etkinlik tüm halkın katılıma açık olacak, özellikle ekoloji, iyi tarım, tohum ile ilgilenen herkesin katılması çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TohumTakasşenliğiHaberKıbrıs
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