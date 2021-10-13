Künye
Kıbrıs 27
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine...
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla suçlanıyorlar
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla...
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi tutuklandı
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi...
Lefkoşa'da sapıklık!
Lefkoşa'da sapıklık!
banner107
Flaş Haber
Hükümet istifa etti
Kapat

Tolga Atakan: Saner'in tek doğru yaptığı iş!

Başbakan Ersan Saner’in hükümetin istifasını sunması üzerine HP Milletvekili Tolga Atakan, “Azınlık hükümetinin yürümeyeceğini geç de olsa anladılar...” dedi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 13:23
121 Okunma
Tolga Atakan: Saner'in tek doğru yaptığı iş!
banner108

Halkın Partisi (HP) Milletvekili  Tolga Atakan, Başbakan  Ersan Saner’in Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar’a hükümetin istifasını sunması nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Başbakan Ersan Saner’in görev süresi boyunca yaptığı tek doğru işin bu olduğunu söyleyen Atakan, kurulan azınlık hükümetinin yürümeyeceğinin geç de olsa farkına varıldığını belirtti.

Özersay gibi “memleket sahipsiz değil” vurgu yapan Atakan, “Gailesi memleket olmayan, odağı halk olmayan bu dönemin kendi ‘güdük’, zararı ise büyük oldu” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanHükümetIstifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp Aranıyor!
Kayıp Aranıyor!
ÖZEL YAYIN! Hükümet İstifa etti
ÖZEL YAYIN! Hükümet İstifa etti
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim