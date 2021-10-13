Tolga Atakan: Saner'in tek doğru yaptığı iş!

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, Başbakan Ersan Saner’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümetin istifasını sunması nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Başbakan Ersan Saner’in görev süresi boyunca yaptığı tek doğru işin bu olduğunu söyleyen Atakan, kurulan azınlık hükümetinin yürümeyeceğinin geç de olsa farkına varıldığını belirtti.

Özersay gibi “memleket sahipsiz değil” vurgu yapan Atakan, “Gailesi memleket olmayan, odağı halk olmayan bu dönemin kendi ‘güdük’, zararı ise büyük oldu” ifadelerini kullandı.