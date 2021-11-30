İskele Long Beach bölgesinde bulunan su hattının patlaması bölgeyi sular altında bıraktı, tonlarca su boşa aktı.

Geçitköy-Gazimağusa Ana İsale Hattı’nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede su taşkınları yaşandı, bazı evler su basma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ayrıca su hattındaki patlama yüzünden İskele-Gazimağusa anayolu çamurla kaplandı.

Polis ve itfaiye ekipleri, sürücülerin kaza yapmaması için trafik akışını kısa süreliğine kontrollü bir şekilde sağladı.

İtfaiye ekipleri ise çamurla kaplanan yolu temizleyerek olası bir kazanın yaşanmasının önüne geçti. İskele Belediyesi’ne bağlı Su İşleri Birimi ise patlağın meydana geldiği yerde çalışma yaptı.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi



