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"Toplam 6287 test yapıldı, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6287 olup, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

13 Mayıs 2022 Cuma 18:23
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"Toplam 6287 test yapıldı, 48 pozitif vakaya rastlanmıştır."

27 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

13 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6287    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.881.997    
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.319                   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.586                              

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 8     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 490            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168 

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