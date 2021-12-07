Toplu Taşıma konusunda yaptığınız bir girişim var mıdır?

Olguner, "TOPLU TAŞIMA konusunda yaptığınız bir girişim var mıdır?" dedi ve şöyle devam etti...

Olguner'in paylaşımı :

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Mağusa Belediyesi’ne;

Yükselen benzin fiyatları üzerine üç yüksek nüfuslu belediyenin başkanlarına açık sorumdur:

Benzin fiyatları gün be gün böyle artmaya devam ederken TOPLU TAŞIMA konusunda yaptığınız bir girişim var mıdır?

Ülke nüfusun yarısını barındıran bu üç şehirde toplu taşıma adına küçücük bir adımınız var ise, bu adım ne zaman sonuçlanacaktır?

Yoksa, toplu taşıma için çalışmaktan vaz mı geçtiniz?

Yada, hiçbir zaman bunu öncelik olarak görmediniz mı?

Böyle bir dönemde iki arabadan hesaplandığında her bir haneye ayda 7000 TL tasarruf sağlayacak toplu taşıma adımını çalışmaktan neden geri duruyorsunuz?

Bu üç şehirdeki dar gelirli sakinlerin artık araç alacak, benzin koyacak bütçelerinin olmadığının farkında değil misiniz?

51/95 Belediyeler yasasının 31'inci maddesinin 7'nci bendine göre toplu taşıma sistemlerini oluşturma hakkınız olduğunu unuttunuz mu?

Şehirlerinizde bu kadar öğrenci, turist, dar gelirli ve orta gelirli sakininiz var iken bu yasal göreviniz sizce de hayati değil midir?

Bizler benzinin fiyatını düşüremeyiz fakat benzin tüketimini toplu taşıma ile düşürebiliriz.

Belediyeciliğin önemli bir kısmının toplu taşıma olduğunu hatırlamanız temennimle çalışmalarınızda başarılar dilerim.