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TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ HÜKÜMETTEN GÜNEY’E GEÇİŞ HAKKI TALEP ETTİ

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), Güney Kıbrıs’tan yolcu transferi yapabilmek için,  üç günde bir PCR testi yaptırmak koşuluyla hükümetten Güney’e geçiş hakkı talep etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 12:29
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TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ HÜKÜMETTEN GÜNEY’E GEÇİŞ HAKKI TALEP ETTİ

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), Güney Kıbrıs’tan yolcu transferi yapabilmek için,  üç günde bir PCR testi yaptırmak koşuluyla hükümetten Güney’e geçiş hakkı talep etti.

Birlik Başkanı Menteş Aytaç yaptığı yazılı açıklamada,  Bakanlar Kurulu kararıyla Güney’de çalışan işçilerin 7 gün PCR test uygulaması ile karantinasız geçişlerinin uygun görüldüğünü hatırlattı.

Aytaç, açıklamasında, turizm taşımacılığı yapan KTTTB üyeleri olarak, Güney Kıbrıs hava alanlarından KKTC 'ye gelen yolculara en iyi şekilde yıllardır hizmet verdiklerini, birinci kapanmadan sonra Eylül 2020 itibarıyla tüm pandemi önlemlerini alarak, tüm araçlara şöför ve yolcu ayrımı uygulayıp, her 3 günde bir PCR testi yaparak yolculara en sağlıklı biçimde transfer hizmeti verdiklerini kaydetti.

Aytaç açıklamasında “Ancak aralık ayı sonu itibari ile bu imkân ortadan kaldırılmış ve Güney’den gelen yolcularımız Güney’deki Rum taksicilere mecbur bırakılmıştır. Bu durum hem Güney’de teması artırdığı için salgın riskini artırmakta, hem de bizlere ekonomik zarar vermektedir. Ayrıca alınan bu kararın aklı tutar tarafı bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Aytaç “Bu vesile ile Güney hava alanlarına uçuşların başlaması, Güney’e çalışmaya giden ekmekçi kardeşlerimize 7 günlük PCR testi uygulanması ile karantinasız geçiş hakkı tanınması yanında, biz transfer işi yapan üyelerimize de çalışmalarını icra edip, kazanç sağlayabilmesi için üç günde bir PCR testi durumunda, geçiş hakkı verilmesini talep ederiz.” dedi.

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