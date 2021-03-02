Toplu taşımacılar bugün eylem yapacak

Birlik, bugüne kadar yetkililerle yapmış oldukları görüşmelerde hiçbir neticeye varamadıklarını ve bu nedenle eylem kararı aldıklarını duyurdu.

Birlik Başkanı Menteş Aytaç, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, eyleme katılmasını bekledikleri 100 civarında toplu taşıma aracının saat 09.00’da Atatürk Spor Salonu önünde toplanacağını, 10.00’da konvoy halinde harekete geçerek Cumhuriyet Meclisi ile Maliye Bakanlığı önünden geçip Başbakanlık önüne varacağını söyledi.

Aytaç, üyelerinin Mart 2020’den beridir çalışmamasından dolayı hükümetten; seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerinden muafiyet ile geliri olmayan turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talebinde bulunduklarını kaydetti.





