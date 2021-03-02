Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış
İfadesinde başkasının ismini de verdi
İfadesinde başkasının ismini de verdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Flaş Haber
Emine Pilli görevden alındı
Kapat

Toplu taşımacılar bugün eylem yapacak

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği bugün Lefkoşa’da “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla araçlı eylem yapacak.

02 Mart 2021 Salı 09:42
505 Okunma
Toplu taşımacılar bugün eylem yapacak

Birlik, bugüne kadar yetkililerle yapmış oldukları görüşmelerde hiçbir neticeye varamadıklarını ve bu nedenle eylem kararı aldıklarını duyurdu.

Birlik Başkanı Menteş Aytaç, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, eyleme katılmasını bekledikleri 100 civarında toplu taşıma aracının saat 09.00’da Atatürk Spor Salonu önünde toplanacağını, 10.00’da konvoy halinde harekete geçerek Cumhuriyet Meclisi ile Maliye Bakanlığı önünden geçip Başbakanlık önüne varacağını söyledi.

Aytaç, üyelerinin Mart 2020’den beridir çalışmamasından dolayı hükümetten; seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerinden muafiyet ile geliri olmayan turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talebinde bulunduklarını kaydetti.
        
        
     

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta zam yok!
Akaryakıta zam yok!
Anahtarlarını astılar
Anahtarlarını astılar
"Cebimizde bir kuruş para yok"
"Cebimizde bir kuruş para yok"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim