Toprak Ürünleri Kurumu’ndan açıklama

TÜK’ün açıklaması şöyle:
“Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu patates üreticilerimizin, zahire üreticilerimizin, hayvan üreticilerimizin ve tüketicilerimizin desteklenmesi ile piyasaların denetlenmesi ve düzenlenmesi görevini yerine getirmek amacı ile aşağıdaki uygulamaları yürürlüğe koymuştur.
- Satışını yapmakta olduğu karma yemlerde, ürün cinslerine göre torba başına 3.00 TL ile 6.00 TL arasında değişen meblağlarda indirim yapmış olup, ödeme vadesini de 3 aydan 5 aya yükseltmiştir.
- 2020 İlkbahar Ürünü sofralık patates üretimi amacıyla ihtiyaç duyulan patates tohumluğunun tedariki için ihaleye çıkılması çalışmaları ve patates üreticilerinden tohumluk patates taleplerinin alınması çalışmalarını başlatmıştır.
- Stoklarında bulunan 2019 İlkbahar ürünü patatesi perakende olarak KDV dahil 4.00 TL/Kilo fiyatla satışa arz etmiştir. 2 Ağustos 2019 tarihinden itibaren tüm şubelerimizde satışlarımız yapılacaktır.
- Zahire üreticilerimizin ihtiyaç duyacakları tohumluk materyali (arpa, buğday) hazırlama hizmetine 5 Ağustos 2019 Pazartesi gününden itibaren Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’nde başlanacak olup, hizmet bedeli 290.00 TL/Ton + KDV olarak tespit edilmiştir. Tohumluk materyali (arpa, buğday) hazırlama hizmeti talep eden üreticilerimizin gün almak amacı ile Kurumun Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’ne 0392 – 377 73 333 numaralı telefona müracaat etmeleri gerekmektedir.
- Alımını yapmış olduğu 2019 ürünü yerli buğdayı un fabrikaları, yem fabrikaları ve hayvan üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere satışa sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
(BRT/MAIL)