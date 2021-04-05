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TOPYEKÛN ÇUVALLADIK!

Bahar Sancar'ın bugünkü köşe yazısı...

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:46
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TOPYEKÛN ÇUVALLADIK!

EL-SEN eylemde…
TIP-İŞ eylemde…
Ercan’da 3 sendika grevde…
Turizm çalışanları açık grevine gidiyor…
6 Sendika Perşembe günü greve gidiyor…
Kamunun derdi ayrı, özel sektörün derdi APAYRI!
Şok grevlerle, şok kararlarla, ŞOKA GİRMİŞ bir halk!
Tepeden tırnağa bıkmış, yılmış, artık tahammülü kalmamış emekçiler…
Neresinden tutsak elimizde kalan bir düzen!
Artık yürümeyen, yürütülemeyen bir sistem!
Yanlış zamanda yapılan yanlış hamlelerle çıkmaza giren bir ülke!
Sosyal Devlet olmanın ne demek olduğunun bilinmediği bir KAOS ortamı…
AŞK-I MEMNU’ya dönen siyasi bir düzensizlik!

Hatanın nerede olduğunu bulmak için aynayı biraz kendinize çevirmenin zamanı geldi de çoktan geçti bile efendiler!
Yanlış alınan kararlar, gecikmiş uygulamalar, hala daha devam eden görevden alma ve atamalarla, asıl sorunları görmezden gelerek bu gemi yürümüyor…
KORKAK bir düzenle olmuyor… OL-MU-YOR!

Ne diyeyim ki… 
Bunun içinde Allah hepimizin yardımcısı olsun…
İyi haftalar… Tabi ne kadar iyi geçecekse…

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