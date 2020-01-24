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Töre, Alayköy İlkokulu, Belediye ve Polis karakolunu ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Alayköy’ü ziyaret etti.

24 Ocak 2020 Cuma 13:30
Töre, Alayköy İlkokulu, Belediye ve Polis karakolunu ziyaret etti

Töre, ilk olarak Alayköy İlkokuluna giderek okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet etti.Töre okula Türk Bayrağı, KKTC bayrağı ve şair Mustafa Kayabek’in “Benim iki bayrağım var” şiirini hediye etti.
Zorlu Töre daha sonra Belediye Başkanı Hulusi Manisoy’u makamında ziyaret etti.Manisoy’dan bölge halkı ve hizmetler hakkında bilgi alan Töre BRT’ye de açıklamalarda bulundu.

Töre, Alayköy Belediyesi’nin yoğun bir belediye olmasına rağmen yöre halkına iyi bir hizmet verdiğini dile getirdi.
Köyün ciddi bir gelişme çabası içerisinde olduğunu ve kentleşmeye doğru yol aldığını kaydeden Töre, gelinen aşamada artık Alayköy’ün müzakere masası konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Hulusi Manisoy da Alayköy’ün mozaik bir yapıya sahip olduğunu, Belediyenin, bölge halkı ve bünyesinde bulunan askeri birliklerle işbirliği içerinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Manisoy, Kendisinin Belediye Başkanı seçilmesinin ardından rozetini çıkararak tüm mesaisini halka hizmet için harcadığını anlattı.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, ziyaretleri çerçevesinde Alayköy Polis Karakolu’nu da ziyaret etti. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
TöreAlayköy İlkokulu
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