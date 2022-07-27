Töre :Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda Meclis’te olağanüstü toplantı yapılmasını istedi

Töre, Genel Kurul’un ilk toplantısında komite üyeliklerindeki ve kabinedeki değişikliklerin gündeme gelip, bilgiye sunulacağını söyledi.

Töre, “İlk Genel Kurul toplantısında Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin üyesi olan Alişan Şan’ın yerine UBP tarafından yeni atama olacaktır. Sunat Atun’un Maliye Bakanlığı’ndan istifası ve onun yerine Alişan Şan’ın da atanması Meclis Genel Kurulu’nda okunacaktır. Ama sadece bu maksatla Meclis Genel Kurulu’nun toplanması söz konusu değildir. Çünkü acil değildir. Bütçe görüşmesi için komitenin çalışması acil durum olabilir ama tüzükte yapılacak ilk genel kurul toplantısında bunlar okutulur, bilgiye sunulur ve yeni atamalar yapılacaksa yapılır şeklindedir” dedi.

Zorlu Töre, Başbakan ile görüştüğünü ve Ağustos ayında Meclis’i olağanüstü toplayabileceğini dile getirdi.

Töre, “Sayın Başbakan ile görüştüm. Temmuz ayında acil bir durum söz konusu olmadı. Meclisi Genel Kurul toplanmadı. Komiteler çalışmalarına devam ediyor. Şu anaa kadar komitelerde 5 yasa tasarısı tamamlanarak Genel Kurul’a havale edileceklerdir. Sayın Başbakan isterse Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağıracağız” diye konuştu.

Zorlu Töre, Belediyelerle ilgili bekleyen yasalara da işaret etti.

Töre, “Ad Hoc Komite rapor çıkardı. Çıkan raporun nasıl sonuçlandığı hem iktidar hem muhalefet ortak çalışabilecek mi? Yoksa bu işi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi mi yürütecek. Bunlar da en geç bir kaç gün içerisinde belli olur. Ve o yasaların da komitede süratle tamamlanıp, Meclis Genel Kurulu’na havale edilmesi gerekir. Anladığım kadar ile hükümet hem belediyeler ile ilgili yasaların hem şuan tamamlanmış olan 5 tane yasanın hep birlikte görüşülmesi taraftarıdır” dedi.

Meclis Başkanı Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunda Meclis’te olağanüstü toplantı yapılmasını istediğini de söyledi.

Töre, “Sayın Cumhurbaşkanı da Meclis Genel Kurulu’nun özel toplantı yapmasını ve Rum tarafına sunmuş olduğu önerileri gelip Meclis’te izah etmek istediğini ifade etmiştir. Şu anda milletvekillerimizin bir kısmı tatilde. Kimisi de mazeretli. Dolayısıyla Meclis Genel Kurul’unun nasıl toplanacağı ne zaman toplanacağı hükümetin isteğine göre biz gereğini yerine getireceğiz” diye konuştu.

Töre, Cumhurbaşkanı Tatar’dan Kıbrıs konusunda özel birleşimin Ağustos ayında olamaması durumunda Eylül ayında da olabileceğine ilişkin yanıt aldığını belirtti.