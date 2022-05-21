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Töre, Gençlik Dairesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gençlik Dairesi tarafından organize edilen Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası ve Dancebase Dans Performansı ve konseri etkinliğine katıldı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:17
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Töre, Gençlik Dairesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldı

Lefkoşa Büyükhan’da gerçekleşen ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Başkan Töre, Atatürk’ü anmanın çok önemli olduğunu ancak sadece anmak değil anlamanın çok daha önemli olduğunu ifade ederek onun gençliğe vasiyetini her zaman hatırlamak gerektiğini kaydetti.
Töre: “Onun vasiyeti ‘Cumhuriyeti korumaktır’. O cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti’dir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.” dedi.
Atatürk’ün ruhunu şad etmek için onun işaret ettiği yolda yürümek gerektiğini kaydeden Töre, onun ilkelerini benimseyerek bu yola devam etmek gerektiğini belirtti.
Töre, liderlerin Cumhuriyeti kurduktan sonra bu Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğine işaret ederek Cumhuriyetin en büyük fazilet olduğunu söyledi.
Atatürk’ün sözlerinden örnekler veren Töre, Gençlik Dairesine Atatürk ilkelerini anlatmak için büyük görevler düştüğüne değinerek yapılan etkinlikte emeği geçenleri kutladı.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreGençlik Dairesi
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