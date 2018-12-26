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Töre: Kıbrıs’ta federasyon imkansız

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:23
Töre: Kıbrıs’ta federasyon imkansız

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı Rum yetkililerin açıklamalarını eleştirerek, Kıbrıs’ta federasyonun mümkün olmadığını belirtti.

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Yazılı bir açıklama yapan Töre, Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in “Türkiye’ye karşı İsrail, Amerika, Mısır gibi ülkelerle işbirliği oluşturmaya çalıştıklarını, bunun stratejik bir hedef olduğunu” söylemesinin Türkiye’nin ve KKTC’nin daha dikkatli olması gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Rum hükümet sözcüsü Prodromu’nun ise “federasyon kurması için garantilerin sonuçlandırılması ve Türk askerinin çekilmesinin şart olduğunu” söylemesinin, federasyonun imkansız olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Töre, “Türkiye ve Türk ordusu Kıbrıs Türk halkının bedenindeki can damarındaki kandır” dedi.

Töre, “Rum baş papazı II. Hrisostomos’un ise iki devletli veya konfederal bir çözüm şeklini Rumlar için ölümcül olarak nitelemesi Rum zihniyetinin Helenizmin Kıbrıs’ta mutlak bir hakimiyet peşinde olduğunun ispatıdır. Rum Hükümet Sözcüsü Rum Dışişleri Bakanı ve Rum Başpiskoposuna göre artık Kıbrıs’ta hiçbir şey şekillenemez. Türkiye, Türk ordusu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve var olacaktır” ifadelerini kullandı.
(TAK)

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Zorlu Töre
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