Töre, Mecliste okuduğu deklarasyona ilişkin açıklama yaptı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün okuduğu deklarasyona ilişkin açıklama yaparak, “iç tüzüğe aykırı davrandığının ileri sürülmesinin doğru olmadığını” söyledi.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Meclis’te temsil edilen dört siyasal partinin Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na desteği ile ilgili karar suretinin Meclis Başkanlığı tarafından Genel Kurul’da okunmasına itiraz şeklinde yapılan ifadeler ve yorumlarda şahsımın iç tüzüğe aykırı davrandığımı ileri sürmeleri doğru değildir.” ifadelerini kullandı.

Töre, Sibel Siber’in Meclis Başkanlığı döneminde de bütün siyasi partilerin katılmadığı, imzalamadığı deklarasyonların okunduğunu, web sitesinde “Meclis Ortak Deklarasyonları” olarak yerini aldığını ve yayınlandığını söyledi.

Töre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Oturumu yöneten şahsıma Meclis’te yasama ile ilgili müdür ve yasama uzmanları tarafından okunması için verilen metni okumamış olsaydım usulen yanlış veya hata yapmış olacaktım. Usulen okuduktan sonra bütün siyasi partilere söz verdim. Bazı siyasilerin, gazetelerin ve köşe yazarlarının peşin hükümlü davranışlarının doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine getirmeyi zaruret gördüm.

Barış Pınarı ile ilgili dört partinin imzaladığı metni de kamuoyuna ilişikte sunuyorum. Oybirliği ile daha önce Meclis’ten geçmediği halde Meclis Deklarasyonu olarak okunan ve Meclis web sayfasında yayımlanan deklarasyonları da kamuoyuna ve basınımıza iletiyorum.”