Künye
Kıbrıs 24
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
Flaş Haber
Gece yarısı feci kaza!
Kapat

Töre, Panayır etkinliğine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Akıncılar’da düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı” etkinliğine katıldı.

15 Mayıs 2022 Pazar 19:26
77 Okunma
Töre, Panayır etkinliğine katıldı

Standtları gezip vatandaşlarla sohbet eden Töre, alışveriş yaptı.
Başkan Töre burada yaptığı konuşmada, Akıncılar’ın tarihi bir bölge olduğunu ifade ederek kendisinin de burada kısa bir dönem mücahitlik yaptığını anımsattı.
Akıncılar’ın geçmiş dönemde nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu ancak bugün bu yoğunluğun olmadığını ifade eden Töre, nüfusu ve yerli yatırımları yeniden arttırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir çok yerde geçiş noktaları olduğunu ifade eden Töre şunları kaydetti:
”Eğer uzlaşı sağlanırsa bu bölgede de böyle bir çalışma yapılabilir. Yeter ki Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve devlet olgumuza zarar verilmesin. Herkes bilsin ki bizim sınırlarımız, güneyden gelen sınırlar nerden gelirse oradan başlıyor. Onların sınırlarının bittiği yerde bizim sınırlarımız başlıyor. Bunu değiştirmemiz mümkün değildir. Çünkü biz artık bir devletiz. Devletimiz artık bir milli devlettir”
Töre, bu milli devlete, topraklarına, köylerine ve yerleşim birimlerine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.
Eskiden en iyi tarım ürünlerinin bu bölgeden alındığını ifade eden Töre, bölgenin tarım, kuru ziraat, el sanatları ve kültürel çalışmalarının devam ettirilerek büyümesini arzu ettiklerini söyledi.
Akıncılar köyünde sevinçler olduğu kadar acıları da unutmamak gerektiğine değinen Töre, bu köyden kayıplar olduğunu ve bir kişinin de kendi akrabası olduğunu anımsatarak bütün şehitlere Allahtan rahmet diledi.
Töre: “Onlar hayatlarını kaybetti, ancak biz hayattayız. Devletimize, geleceğimize umutla bakıyoruz. Kahraman Türk ordusunun ve mücahitlerin sağladığı güvenlik ve özgürlük içerisinde yaşıyoruz. Bu nimetleri de asla unutmayalım. Bu kutsal değerlerimize de sahip çıkalım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Panayır EtkinliğineZorlu Töre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rekor yaratacak sıcaklar geliyor!
Rekor yaratacak sıcaklar geliyor!
Led ampul fazla elektrik harcar mı?
Led ampul fazla elektrik harcar mı?
Meteoroloji Dairesi açıkladı!
Meteoroloji Dairesi açıkladı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim