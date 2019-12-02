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Töre: Rum Yönetimi seyahat özgürlüğüne yeni bir kısıtlama getirdi

02 Aralık 2019 Pazartesi 15:18
Töre: Rum Yönetimi seyahat özgürlüğüne yeni bir kısıtlama getirdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yazılı açıklama yaptı.

Rum Yönetiminin Kuzeyden Güneye geçişlerde AB ülkeleri dışındaki 3. Dünya ülkelerine mülteci, göçmen, iltica bahanesiyle uygulamaya koyduğu giriş yasağının seyahat özgürlüğüne yeni bir kısıtlama getirdiğini ifade etti.

Töre açıklamasında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanlarını yasa dışı ilan eden Rum zihniyetinin yeni bir tezahürü olan bu ambargo ve izolasyon şekli kabul edilemez. Rumlarla Kıbrıslı olabiliriz ama bir millet ve tek halk olamadığımızı asla unutmamalıyız.” İfadelerini kullandı.

Zorlu Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesinde DİKO ve EDEK Partilerinin koymaya çalıştığı kriterlerin ise tam bir faşizm ve ırkçılık uygulaması fikriyatı ve zihniyeti olduğunu belirtti. (BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreRum
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