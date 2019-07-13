Töre’den Katırcı Ailesi İçin Başsağlığı Mesajı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre denizde boğularak yaşamlarını yitiren Katırcı ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Töre mesajında “Trafik kazalarına üzülürken şimdi de bir deniz kazasında aynı aileden dört kişinin hayatını kaybetmesi derin üzüntü yaratmıştır. Acılar bitmiyor, tarifi imkansız bir matem içindeyiz. Ölenlere yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu kazaların son olmasını diliyoruz. Yaralı olarak kurtarılan çocuğa, yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.