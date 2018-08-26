Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!

Tören provası nedeniyle Lefkoşa’da bazı yollar kapalı

26 Ağustos 2018 Pazar 10:13
Tören provası nedeniyle Lefkoşa’da bazı yollar kapalı

30 Ağustos Zafer Bayramı tören provaları nedeniyle bugün Lefkoşa’da, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tören provası programı nedeniyle, Lefkoşa’da bu sabah saat 08.00’den itibaren , Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah; saat 09:30’dan itibaren ise Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol tören provaları sona erene kadar trafik akışına kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruda bu yolun kapalı olacağı saatler arasında sürücülerin kullanılabilecekleri alternatif güzergahlar belirtildi.

Bu arada, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası programı nedeniyle Gazimağusa’da ise 28 Ağustos salı günü 16.00’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapatılacak.

TAK/

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tören ProvasıLEFKOŞAKapalı Yol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan hükümete çağrı!
Tatar'dan hükümete çağrı!
Dövizciler endişeli!
Dövizciler endişeli!
Sınırlar ötesi şarkılar
Sınırlar ötesi şarkılar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim