Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
banner107
Flaş Haber
Bu tarih ve saatlere dikkat!
Kapat

Trafik kavgası hastanede bitti!

Lefkoşa'da yaşanan kavgada çok sayıda kişi göz altına alındı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 12:49
909 Okunma
Trafik kavgası hastanede bitti!


Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

11.09.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, aralarında yaşanan trafik sorunu nedeniyle M.U.(E-25), M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.(E-22), Ubeyd DEMİR(E-39)’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip adı edileni yere düşürdükten sonra, M.U.(E-25) ayağı ile Ubeyd DEMİR’in sağ eline basmak suretiyle, serçe parmağının kırılmasına sebep olmuştur.                     

M.U.(E-25) tutuklanmış olup, M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.(E-22) aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP Parti Meclisi toplanıyor
CTP Parti Meclisi toplanıyor
Polisten gözaltılar hakkında açıklama
Polisten gözaltılar hakkında açıklama
Kanunsuz avlanmadan 3 kişinin aleyhine yasal işlem
Kanunsuz avlanmadan 3 kişinin aleyhine yasal işlem










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim