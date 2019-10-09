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Trafik Kazalarına Dikkat Çekmek İçin KTFF'den Önemli Karar

Maçların 5 dakika geç başlamasına karar verildi

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:43
Trafik Kazalarına Dikkat Çekmek İçin KTFF'den Önemli Karar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu ve KKTC Futbol Kulüpler Birliği geçtiğimiz hafta sonu trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren Mormenekşe futbolcusu Haşim Girgin ve eski futbolcu Yahya Amasyalı ile ilgili olarak mesaj niteliğinde kararlar aldı. Alınan karar doğrultusunda 5.haftada oynanacak karşılaşmalarda bir dakikalık saygı duruşu yapılması, takımların maçlara siyah bantla çıkması ve trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla maçların 5 dakika geç başlamasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trafik Trafik KazalarıKazalar
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