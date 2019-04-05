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Trafik kazası! 1 yaralı...

Karpaz Anayolu’ndan meydana gelen trafik kazasında Hasan Karaçalı yaralandı.

05 Nisan 2019 Cuma 14:22
Trafik kazası! 1 yaralı...
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Gazimağusa’da bugün saat 11:10 sıralarında Karpaz Anayolu’ndan meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki sürücü Hasan Karaçalı yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Gazimağusa’da bugün saat 11:10 sıralarında Karpaz anayolu 24-25 km arasında 20 yaşındaki Hasan Karaçalı yönetimindeki LR 737 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden Gazimağus’a istikametine dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sonundan çıkıp yol kenarındaki toprak sete aracının ön kısmı ile çarpıp bir takla atması sonucu hafif yaralanma ve hasarla meydana gelen bir trafik kazası meydana geldi.  Kazaya karışan LR 737 plakalı araç sürücüsü Hasan Karaçalı kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından tedbir amaçlı müşahede altına alındı.  Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıHaberKKTC
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