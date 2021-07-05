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Trafik Suçlarında Sürat İhlali İlk Sırada

 KKTC’de son bir haftada 63 trafik kazası meydana gelirken, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:41
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Trafik Suçlarında Sürat İhlali İlk Sırada

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran - 4 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede, KKTC'de toplam 63 trafik kazası meydana geldi.

Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda ise 18 kişi yaralandı. Trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 788 bin 250 TL olarak hesaplandı.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:                                    

“Lefkoşa 21, Gazimağusa 11, Girne 18, Güzelyurt 7, İskele 6.”        

699 SÜRÜCÜYE İLERİ İŞLEM

Öte yandan aynı tarihlerde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 973 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 699 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

TRAFİK SUÇLARINDA SÜRAT İHLALİ İLK SIRADA

Polis raporlarına yansıyan trafikteki suç dağılımı şöyle:

“Sürat (234), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (84), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (80), trafik levha ve işaretlerine uymamak (64), alkollü araç kullanmak (27), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (22), muayenesiz araç kullanmak (16), dikkatsiz sürüş (13), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (10), tehlikeli sürüş (4), trafik ışıklarına uymamak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (2), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (1), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (1),  ve 139 diğer trafik suçları.”

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