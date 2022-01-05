Trajik ölümde 2 senelik süreç: Atlas'ın davası başlıyor

Yayla sakini 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu, yüksek ateş, ishal, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırıldı, oradan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Sabaha karşı saat 04.00’te taburcu edilen Atlas, eve gittikten 3 saat sonra bahçede fenalaşıp, yere yığıldı.
112 sağlık ekipleri, eve gittiğinde Atlas’ın nabız ve solunumunun olmadığını gördü.
10 yaşındaki Atlas, 26 Kasım 2019 yılında hayatını kaybetti.
Büyük şok yaşayan Rüstemoğlu ailesinin Atlas’ın ölümünde ihmal iddiasıyla 2 sene önce başlattığı yargı sürecinin ilk duruşması 10 Ocak’ta başlıyor.
Aile, olayın aydınlatılmasını bekliyor.
Kaynak: mykibris https://www.mykibris.com/yasam/haber/trajik-olumde-2-senelik-surec-atlasin-davasi-basliyor-10654