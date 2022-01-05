Trajik ölümde 2 senelik süreç: Atlas'ın davası başlıyor

İki sene önce yüksek ateş, ishal ve kusma şikayetiyle hastane hastane dolaşan ve taburcu edildikten birkaç saat sonra evinin önünde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas’ın davası başlıyor. İşte detaylar…