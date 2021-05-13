TRT 1’in iddialı yapımlarından “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi,bu akşam ekranda olmayacak!

Haftaya çok önemli bir bölümle yayında olacak dizi; Rauf Denktaş, Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkaracak ve mücahitlerle birlikte çok önemli bir zafer kazanacak. Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Kıbrıs Türk Cemaatinin ileri gelenleri bir masada toplanacak; yeni bir devlet yapılanmasının temelleri atılacak.

“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın 20 Mayıs Perşembe günü TRT 1’de yayınlanacak olan yeni bölümünde Rauf Denktaş, Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkartacak…

Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın nasıl güçlü birer lider olduklarını yakından göreceğiz

Dizinin ekrana gelecek önümüzdeki haftaki bölümünde; Yeşil hattan salimen dönen R. Rauf Denktaş, Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkartır. Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. Bu isimlerle birlikte halkın ihtiyaçları, kurulması gereken yeni hastane ve sosyal ihtiyaç merkezleri konuşulur. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır.

Diğer yandan Denktaş’ın mücahitlerle birlikte bir planı vardır. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane’ye baskın düzenlenir ve iki milyon sterlinlik erzak ele geçirilir. Kıbrıs Türk Mücahitlerinin kazandığı bu zafer sonrası, yiyecek zorluğu çeken halka ele geçirilen yiyecekler Denktaş ve mücahitlerce ulaştırılır.

Dizinin sonraki bölümlerinde ise;

Bu zaferin hemen ardından EOKA’nın kaçırdığı Türk esirlerin geri alınması için Denktaş, Kemal’in Rum tarafına gizlice geçişini onaylar. Denktaş, Londra Konferansı’na katılmak ve Kıbrıs Türkü’nü temsil etmek için Ankara’ya doğru yola çıkar.

Makarios, Rauf Denktaş’ın ülkeden çıktıktan sonra bir daha adaya alınmaması emrini verir.

Denktaş, Ankara’da ileri gelen yöneticilerle görüşür. Londra Konferansı’nda izlenecek stratejiyi oluştururlar. Yüzbaşı Cengiz Topel ile tanışır, askeri meseleler konusunda fikir alışverişi yapar. TBMM’ye, Kıbrıs Türkü’nün vaziyetini anlatır. Ardından Londra’ya hareket edecekken haber gelir, adaya alınması yasaklanmıştır. Bu kararı tanımayan Rauf Denktaş, mücahitleri ve halkını yalnız bırakmamak için hücumbotla adaya çıkar. Erenköy Direnişi’nde bombardıman altındaki bir mevziden Cengiz Topel’in uçağını çağıran son telgrafı Ankara’ya çeker.

Dr. Fazıl Küçük ise Rauf Denktaş’ın yokluğunda, Lapta Islah Okulu’nda EOKA tarafından rehin tutulan 28 Türk çocuğun kurtarılması operasyonunu yönetmektedir. Buzhane zaferinin ardından 28 çocuğun kurtarılması da Kıbrıslı Türk liderlerin başarısı olarak artık tarihe geçmiştir.