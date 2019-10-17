Trump: Türkiye doğru olanı yaptı, Erdoğan’a büyük saygım var

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye'nin yıllardır o bölgede meşru güvenlik endişeleri vardı. ABD adına Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Yaptırımları uygulamak zorunda kalmadığımız için memnunum" dedi.
ABD Başkanı Trump açıklamasında şunları belirtti: "5 günlük ateşkes süresince Kürtler güvenli bölgeden çekilecek. Tutuklu DAEŞ'lileri yakından takip edeceğiz. Kontrol altında tutulacaklar. Askerlerimizin eve dönmesini sağlayacağız. ABD ve Türkiye için harika bir gün. Dostum Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çetin bir adam ve harika bir lider. Türkiye doğru olanı yaptı. Erdoğan'a büyük saygım var. Bu anlaşmanın üç gün önce yapılması imkansızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki bir adam halkının güvenliğini istiyor. Erdoğan gerçek bir lider, birçokları bu kararı veremezdi."
Çok güldüm...
dolari yarin 7 yaparim dedim erdogan ucbucuk atti de da inanalim..
Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Trump'ın operasyonun başlarında yazdığı ve bu sabah dünya gündemine bomba gibi düşen mektuba yanıt olarak yazılan mektubun "Sayın Trump, öncelikle sensin lan fool!" sözleriyle başladığı belirtilirken, mektubun geri kalanında aynı samimi üslubun korunduğu ifade edildi. ABD'de iyi kötü bir şekilde Türkiye'yi destekler gibi görünen tek isim olan Başkan Trump'ın aynı zamanda hergün düzenli olarak savurduğu "ekonominizi batırırım, sizi mahvederim" şeklindeki tehditleri, operasyon süresince görmezden gelmek ve alttan almak durumunda kalan Erdoğan'ın özellikle yaptırımların durdurulacağı sözünü almasıyla birlikte rahatladığını belirten Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Sesimiz çıkmıyor diye iyice tepemize çıktın. Hala rahip aşağı rahip yukarı. Yeter lan! Senin vereceğin desteğin..." şeklindeki ifadelerle bir kaç haftadır biriken ne varsa mektuba döküldüğünü, aktardılar.
Yinemi kandırıldılar ?
YOK YAA AKINCIDIR O :)
Maa erdoğan...trump gonyak içdi galiba!!!