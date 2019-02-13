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TSK Akdeniz'de iki büyük tatbikat yapacak

TSK unsurları, kış tatbikatının ardından ise Mavi Vatan Tatbikatı ile denizlerde boy gösterecek

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
TSK Akdeniz'de iki büyük tatbikat yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, biri devam eden iki büyük tatbikatla kara, hava ve denizde gövde gösterisi yapacak. Kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı kış tatbikatının ardından Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de aynı anda gerçekleştirilecek Mavi Vatan Tatbikatı, son dönemin en büyük iki tatbikatı olma özelliğini taşıyor.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı faaliyetlerinden "Birleşik, Müşterek Kış-2019 Tatbikatı" devam ediyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlarla Özel Kuvvetler personelinin yer aldığı tatbikata 8 ülke "katılımcı", 7 ülke "gözlemci" olarak katılıyor. Dost ve müttefik 15 ülkenin 251 personelle yer alacağı tatbikata katılan ülkeler arasında Azerbaycan, Bosna-Hersek, Katar, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya da bulunuyor.

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikatta taarruz helikopterlerinden, insansız hava araçlarına, Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Birliklerinden (KBRN) savaş uçaklarına kadar kadar birçok unsur görev alıyor. Son dönemdeki en büyük kış tatbikatı olan faaliyetle, iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ateş ve manevra senkronizasyonunun geliştirilmesi, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesi hedefleniyor.

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Tatbikatın 21 Şubat'ta düzenlenecek "seçkin gözlemci günü"ne ise devletin zirvesinin katılması öngörülüyor. Tatbikat kapsamında ayrıca savunma sanayi sergisinin de kurulması planlanıyor.

Denizlerde dev prova

TSK unsurları, kış tatbikatının ardından ise Mavi Vatan Tatbikatı ile denizlerde boy gösterecek.

Donanmanın şimdiye kadarki en büyük tatbikatı olacak faaliyet, 27 Şubat-8 Mart tarihlerinde yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek tatbikatın Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olacağı belirtiliyor.

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından muharip ve yardımcı sınıf gemilerle deniz-hava vasıtaları, kıyı birlikleri, SAT ve SAS timleriyle Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni katılan silah ve sistemlerin de kullanılacağı tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilecek. Tatbikatla, diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerini geliştirmek ve tatbikata katılan unsurların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek amaçlanıyor.

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