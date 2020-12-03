Tufan Erhürman: "4'lü koalisyon için gereken güven ortamı sağlanmadı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma görevini aldıktan sonra gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından olumlu bir sonuca varamayınca bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görevi iade etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Erhürman, 4 parti arasında güven sorunu oluştuğunu belirterek “Krizlere yol açacak bir hükümet istemedik…” dedi.

Erhürman, görevini iade etmesinin ardından açıklama yaparak üzerinde görüşülen 4’lü koalisyon hükümetinin, güvenoyu alamadığını dile getirerek bu yüzden görevinin süresini doldurmadan iade ettiğini açıkladı.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Erhürman, “Böyle zor bir dönemde hükümette güven ortamı gereklidir… Güvenoyu sırasında gerçekten istikrarlı bir hükümet modeli ile Eylül'e kadar götürmekti amacımız ancak 4’lü koalisyon modelinin güvenoyu alamadığı, hepimizin rahat olacağı ve güven ortamı göremedik…” dedi.

KIBRIS POSTASI