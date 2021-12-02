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Tufan Erhürman: “Kazancımız, Euro üzerinden hesaplanmalı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede giderlerin dövize, gelirlerin ise Türk Lirası’na endeksli olduğunu, gelirlerin de bir an önce Euro üzerinden hesaplanması ve insanlarım alım gücünün korunması gerektiğini vurguladı.

02 Aralık 2021 Perşembe 18:42
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Tufan Erhürman: “Kazancımız, Euro üzerinden hesaplanmalı”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede giderlerin dövize, gelirlerin ise Türk Lirası’na endeksli olduğunu, gelirlerin de bir an önce Euro üzerinden hesaplanması ve insanlarım alım gücünün korunması gerektiğini vurguladı. Erhürman, bugün Mağusa’da Polis Emeklileri Derneği ile Dr. Fazıl Küçük Meslek Lisesi’ni ziyaret etti, ardından da bazı avukatlarla bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Ziyaretlerinde Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı karşısında halkın alım gücünün düşmesine özellikle değinen Erhürman, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlerin ardından bu konuda alacakları kararları da paylaştı. 

“GİDERLERİMİZ EURO, KAZANCIMIZ TL…”
Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybettiğini ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, evlere giren tüm ürünlerin de bu değer kaybı karşısında zamlandığını ve insanların alım gücünün geriye doğru gittiğini kaydetti. Akaryakıttan tüpe, sütten ekmeğe kadar birçok temel tüketim maddesine zam geldiğini ve gelmeye de devam edeceğini belirten Erhürman, buna karşın hükümetin halkın alım gücünü koruyacak hiçbir adım atmadığına dikkat çekti.
2018 yılında hükümette oldukları dönemde buna benzer bir döviz krizi yaşadıklarına işaret eden Erhürman, aldıkları önlemler sayesinde insanların alım gücünü koruduklarını hatırlattı.  

“RUMLARLA ARAMIZDAKİ MAKAS GÜNDEN GÜNE AÇILIYOR…”
Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rumların TL’nin değer kaybından dolayı kuzeyde alışveriş yaptığına dikkat çektiği açıklamalarında, buna karşın Kıbrıslı Türklerin alım gücünün günden güne düştüğünü ve iki halk arasındaki makasın da açıldığını belirtti.
CTP olarak normal muhasebenin artık Euro üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda çalışma yaptıklarını aktaran Erhürman, “Bu, piyasada Euro’ya geçmek değil. TL ile elde ettiğimiz kazançlarımız, Euro üzerinden hesaplanmalı” dedi.
Erhürman, geçtiğimiz haftalarda Meclis’te bütçe görüşmelerinin gerçekleştiğini aktarırken, görüşmelerin üçüncü gününde dövizin yükselmesinden dolayı rakamların anlamını kaybettiğine işaret etti. Halkın zamlar karşısında ezilmemesi adına alım gücünün yükseltilmesi gerektiğine değinen Erhürman, “Biz hükümetteyken bunu yaptık. Eleştirdiğimizde ‘Siz olsaydınız ne yapardınız’ diyorlar. 2018’de yaptıklarımızın daha iyilerini yapacağız” ifadelerini kullandı.

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