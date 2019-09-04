Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin

TÜK, tohumluk materyali satışlarına devam ediyor

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:47
TÜK, tohumluk materyali satışlarına devam ediyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜKtohumluk materyali satışlarına devam ediyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, talep eden zahire üreticilerinin, alacakları tohumluk materyallerinin tutarları TÜK’e teslim ettikleri 2019 ürünü zahire ürün bedellerinden mahsup edilmek üzere, peşin fiyatlarından, tohumluk materyali alabilecekleri kaydedildi.

TÜK’ün 2019-2020 zahire üretim döneminde zahire üreticilerinin ihtiyaç duyacakları tohumluk arpa materyali, tohumluk buğday materyali ve tohumluk tritikale materyalinin satışına devam ettiği kaydedilen açıklamada, satış fiyatları şu şekilde açıklandı:

S.No

Ürünün Nevi

Peşin

(TL/Kilo)

1 Ay

Ödeme

Vadeli

(TL/Kilo)

2 Ay

Ödeme

Vadeli

(TL/Kilo

2 Ay

Ödeme

Vadeli

(TL/Kilo

1

 Tohumluk Arpa Materyali

1.75

1.78

1.81

1.84

2

 Tohumluk Yumuşak Buğday Materyali

1.80

1.83

1.86

1.89

3

 Tohumluk Sert Buğday Materyali

1.88

1.91

1.94

1.97

4

 Tohumluk Tritikale Materyali

1.80

1.83

1.86

1.89

Açıklamada, TÜK’ün zahire üreticilerinin tohumluk arpa materyali, tohumluk buğday materyali ve tohumluk tritikale materyali ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmesi için, zahire üreticilerinden ve köy kooperatiflerinden talep kabul ettiği belirtilerek, taleplerin Toprak Ürünleri Kurumu’nun Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesine 0392 – 377 73 33 numaralı telefonu arayarak, [email protected] mail adresi aracılığı ile veya kurumun tüm şubelerine şahsen yapılabileceği duyuruldu.

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
TÜKTohumluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece yarısından sonra süresiz grev
Gece yarısından sonra süresiz grev
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim