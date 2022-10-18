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Tüketiciler Derneği, Ekonomi Bakanlığını “fahiş fiyatlara” karşı denetim yapmaya çağırdı

KKTC Tüketiciler Derneği  Başkanı Hasan Y. Işık, başta sebze ve hayvansal et ve süt ürünleri olmak üzere piyasada genel gıda ürünlerinin fiyatlarının denetiminin sağlanamadığını belirterek, Ekonomi Bakanlığı’nı piyasada fiyat denetimi yapmaya çağırdı.

18 Ekim 2022 Salı 17:03
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Tüketiciler Derneği, Ekonomi Bakanlığını “fahiş fiyatlara” karşı denetim yapmaya çağırdı



Işık, yazılı açıklamasında, “Hükümetin kurulmasının üzerinden beş ay geçmesine rağmen denetim altına alınması beklenen fahiş fiyatlar başta sebze ve hayvansal et ve süt ürünleri olmak üzere genel gıda ürün piyasasında denetim sağlanamadığı görülmektedir. Enflasyon ortamını fırsat bilen ithalatçı ve toptancı ‘mal bulmuş mağrubi’ gibi astronomik fiyatlar ile hükümetin duyarsızlığından cesaret alarak tüketicilere insafsızca vurgun yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Işık, “tüketicileri isyan ettiren ‘fiyat anarşisine’ karşı Ekonomi Bakanlığını piyasa denetimi” için göreve davet ettiklerini belirtti.

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