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TÜKETİCİLER DERNEĞİ FAHİŞ FİYATLAR VE HAKSIZLIKLARIN DERNEĞE BİLDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Tüketiciler Derneği, vatandaşlar tarafından market ve alışveriş yerlerinde tespit edilecek fahiş fiyatlar ve haksızlıkların, Derneğe bildirilmesini istedi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:19
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TÜKETİCİLER DERNEĞİ FAHİŞ FİYATLAR VE HAKSIZLIKLARIN DERNEĞE BİLDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Tüketiciler Derneği, vatandaşlar tarafından market ve alışveriş yerlerinde tespit edilecek fahiş fiyatlar ve haksızlıkların, Derneğe bildirilmesini istedi.

Tüketiciler Derneği,  yaptığı yazılı açıklamada, pandemi döneminde marketlerde ve AVM’lerde fırsatçılık yapıldığı ve fahiş fiyatlar olduğu savunularak, tüketicilerden gelen talep ve tepkiler  üzerine alışveriş merkezlerinde ve marketlerde denetimler yapacakları kaydedildi.

Yürürlükteki yasalara aykırı şekilde tüketicileri mağdur edenleri teşhir edileceği belirtilen açıklamada, tüketicilerin boykotunun da gündeme getirileceği ifade edildi.

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