Tüketiciler Derneği’nden yapılan açıklamada , denetimlerde; etiket fiyatı farklılıkları, dövizle ilgisi olmayan ürünlerin yüksek fiyattan satılması, kalitesiz veya bozuk meyve ve sebzelerin satışı, inek etinin dana eti diye satılması gibi birçok sorun tespit ettiğini belirtilerek, denetimler sonrası ticaret ahlak ve yasalara aykırı davranış içinde bulunan market ve işyerlerinin teşhir edileceği kaydedildi.
Tüketiciler Derneği, marketlerde denetim yapıyor!
Tüketiciler Derneği, tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine ülke genelindeki tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde denetim başlattığını bildirdi.
21 Eylül 2018 Cuma 11:58
keçi etinin kuzu eti diye satılması varmı denetimlerin arasında ..bugüne kadar hiç keçi eti satan görmedim. de.hep kuzu satarlar