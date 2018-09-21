Tüketiciler Derneği, marketlerde denetim yapıyor!

Tüketiciler Derneği’nden yapılan açıklamada , denetimlerde; etiket fiyatı farklılıkları, dövizle ilgisi olmayan ürünlerin yüksek fiyattan satılması, kalitesiz veya bozuk meyve ve sebzelerin satışı, inek etinin dana eti diye satılması gibi birçok sorun tespit ettiğini belirtilerek, denetimler sonrası ticaret ahlak ve yasalara aykırı davranış içinde bulunan market ve işyerlerinin teşhir edileceği kaydedildi.