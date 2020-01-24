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Tüketicilerin korunmasına ilişkin gıdaların resmi kontrolü ve hijyen yasası yürürlükte

Piyasaya sunulan gıdaların resmi kontrolü ve hijyeni için kapsamlı düzenlemeler içeren “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası” yürürlüğe girdi.

24 Ocak 2020 Cuma 12:42
Tüketicilerin korunmasına ilişkin gıdaların resmi kontrolü ve hijyen yasası yürürlükte

Cumhuriyet Meclisi’nin 6 Ocak’taki birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı ve Resmi Gazete’nin 21 Ocak tarihli sayısında yayımlatılarak yürürlüğe konuldu.

98 maddeden oluşan yasa, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Yasadaki bazı kurallar ise hem sağlık hem de tarım, hayvancılık ve veteriner işleriyle ilgili bakanlıkça iş birliği içinde uygulanacak.

Yasanın amacı “Çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak, tüketici menfaatlerinin ve gıda piyasasındaki gıda güvenliği uygulamaları ile adil ve eşit uygulamaların korunması da gözetilmek kaydıyla insan sağlığının ve tüketicinin yüksek seviyede korunmasını garanti altına alarak iç piyasanın ve yabancı ülkelerle ticaretin etkili bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla tüketicinin bilgilendirilmesine, gıda hijyenine, gıda kalitesine ve gıda güvenliğine ilişkin kuralları belirlemek” olarak ifade edildi.

(BRT/TAK)

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Tüketici
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